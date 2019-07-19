(العسكري): وقعنا على الاتفاق مع (قوى الحرية) دون أي ضغوط خارجية

التاريخ: 19-يوليو-2019
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قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير تم توقيعه دون أي ضغوط خارجية.
وأكد كباشي، في حوار مع “قناة الغد”، أن المجلس راضٍ بكافة البنود التي وقع عليها. وأشار إلى أنه لا يوجد رابح أو خاسر في الاتفاق، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات مع الحرية والتغيير. وأضاف أن الاتفاق تم توقيعه بعدما تأكد المجلس من رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير للمضي للأمام.
وأشار كباشي بحسب صحيفة السوداني، إلى إحدى النقاط الخلافية، التي أثيرت بين المجلس وقوى التغيير، بشأن الحصانات لأعضاء المجلس، قائلاً: “لن نتجاوز فيها القانون، الحصانات هي التي يمنحها لنا قانون القوات المسلحة فقط”، وأكد على أنه لن تكون هناك عقبات فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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