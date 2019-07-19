مصرع وإصابة (27) شخصاً في حادث مروري بطريق التحدي

لقى (7) أشخاص مصرعهم وأصيب (20) آخرون أمس إثر حادث مروري وقع بين بص سياحي وعربة دفار بطريق التحدي، وقال مصدر إن الحادث وقع بالقرب من منطقة “جبل جاري” عند الساعة الرابعة عصراً، موضحاً أن سائق الدفار حاول تخطي عربة كانت تسير أمامه إلا أنه اصطدم بالبص مما أسفر عن مصرع كل من إدريس أحمد (38) عاماً، سائق الدفار ويقيم بمنطقة الفكي هاشم، وسائق البص محمود أحمد نصر من ولاية الجزيرة، إلى جانب عثمان يعقوب (22) عاماً طالب يقيم بمدينة بورتسودان، وأفراح حسن مختار (21) عاماً طالبة تقيم ببورتسودان، وثلاثة مجهولي هوية.

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وأضاف المصدر أن الحادث أدى لإصابة (20) شخصاً إصابات متفاوتة، بينها (6) جسيمة و(14) متوسطة وبسيطة، جرى نقلهم إلى مستشفى قريب، فيما نقلت جثامين الضحايا إلى المشرحة، وحققت شرطة المرور السريع بحسب صحيفة السوداني حول ملابسات الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)