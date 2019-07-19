الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-يوليو-2019

14 مشاهدة

الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية

قالت مصادر  إن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير سيغادر اليوم إلى أديس أبابا للقاء قيادة الجبهة الثورية، فيما غادرت بعض وفود قوى الحرية والتغيير عصر أمس من أديس أبابا ووصلت إلى السودان.

Advertisements

 

وأشارت المصادر إلى أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وبعض القيادات الميدانية والسياسية للجبهة الثورية غادرت أديس عصر أمس بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا