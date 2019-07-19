الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية

قالت مصادر إن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير سيغادر اليوم إلى أديس أبابا للقاء قيادة الجبهة الثورية، فيما غادرت بعض وفود قوى الحرية والتغيير عصر أمس من أديس أبابا ووصلت إلى السودان.

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وأشارت المصادر إلى أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وبعض القيادات الميدانية والسياسية للجبهة الثورية غادرت أديس عصر أمس بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)