تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد الثوري والخروج في تظاهرات

التاريخ: 19-يوليو-2019
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هدد القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج بالتصعيد الثوري والخروج للشوارع في تظاهرات حال نصت الوثيقة الدستورية على إعطاء حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي، وقال: (لن تكون هناك حصانة مطلقة لأي مسؤول في مجلس السيادة أو القوات النظامية)، وأضاف قائلاً: (الحصانة إجرائية فقط). وتابع قائلاً: (بقانون الثورة الحصانة المطلقة مرفوضة).
وأكد التاج خلال مخاطبته آلاف المتظاهرين أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، حرص التجمع على الإصلاح المؤسسي، وقال: (نريد سلطة قضائية مستقلة ونائباً عاماً مستقلاً ووزارة عدل مستقلة)، وأضاف قائلاً: (نريد كنس رموز الوطني من قضاء السودان)، وجزم بأن أي مسؤول في البلاد لا يمكن أن يتمتع بحصانة مطلقة بعد الآن، وقال: (المسؤولون لن يفلتوا من العقاب بسبب إجرامهم في حق الشعب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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