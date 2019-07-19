تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد الثوري والخروج في تظاهرات

هدد القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج بالتصعيد الثوري والخروج للشوارع في تظاهرات حال نصت الوثيقة الدستورية على إعطاء حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي، وقال: (لن تكون هناك حصانة مطلقة لأي مسؤول في مجلس السيادة أو القوات النظامية)، وأضاف قائلاً: (الحصانة إجرائية فقط). وتابع قائلاً: (بقانون الثورة الحصانة المطلقة مرفوضة).

Advertisements

وأكد التاج خلال مخاطبته آلاف المتظاهرين أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، حرص التجمع على الإصلاح المؤسسي، وقال: (نريد سلطة قضائية مستقلة ونائباً عاماً مستقلاً ووزارة عدل مستقلة)، وأضاف قائلاً: (نريد كنس رموز الوطني من قضاء السودان)، وجزم بأن أي مسؤول في البلاد لا يمكن أن يتمتع بحصانة مطلقة بعد الآن، وقال: (المسؤولون لن يفلتوا من العقاب بسبب إجرامهم في حق الشعب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)