الآلاف يخروجون في مواكب (العدالة أولاً) و”الدعم السريع” ينسحب من الساحة

التاريخ: 19-يوليو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة خرج الآلاف من المواطنين في تظاهرات سلمية استجابة لدعوة تجمع المهنيين في ختام أسبوع (العدالة أولاً) لتأبين شهداء ثورة ديسمبر. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقصاص مرددين (مدنيااااااو) و(الشعب يريد قصاص الشهيد) و(الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية). Advertisements وخلت الساحة الخضراء بحسب صحيفة الإنتباهة، من التعزيزات الأمنية والعسكرية بعد انسحاب قوات “الدعم السريع” التي كانت تتمركز بداخلها قبل توافد المتظاهرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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