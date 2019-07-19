(9) مليارات دولار تكلفة إنشاء خط السكة الحديد بين السودان وإثيوبيا

وافق بنك التنمية الأفريقي على تخصيص (3.2) مليون دولار لتمويل دراسة جدوى لمشروع بناء خط سكك حديدية يربط دولتي السودان وإثيوبيا بطول (1512) كيلو متراً، بتكلفة تقديرية (9) مليارات دولار.

وقال المدير القطري لمجموعة بنك التنمية الأفريقي العبد كمارا بحسب صحيفة الإنتباهة، إنّ البنك سيصرف الأموال على مكونين، هما إعداد دراسة جدوى كاملة، وتغطية ورش العمل الإقليمية لبناء تَوافُق في الآراء ومُراجعة واعتماد مخرجات الدراسة.

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وبحسب كمارا، إنّ على المشروع تقديم حجة قوية لبنكه، تتمثل في خَفض تَكاليف مُمارسة الأعمال التجارية، بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع والسلع، وتوفير البنية التّحتيّة لنقل البضائع والخَدَمَات، لدعم التجارة والتّصنيع والتّكامُل الإقليمي.

وكانت هيئة السكك الحديدية الأثيوبية، قد تَقَدّمَت بطلبٍ لبنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة الخَاصّة بجدوى بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها مع جارتها السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)