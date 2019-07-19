محاكمة سوداني في جوبا بتهمة اغتصاب فتاتين

التاريخ: 19-يوليو-2019 فى : حوادث 50 مشاهدة Advertisements واصلت المحكمة العليا في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، جلسات محاكمة متهم (سوداني الجنسية) بتهمة اغتصاب فتاتين قاصرتين، حيث قدم طبيب يعمل بمستشفى جوبا تقريراً طبياً يؤكد اغتصاب لإحدى الفتاتين التي تبلغ (14) عاماً، نافياً تعرض الثانية التي تبلغ (10) أعوام للاغتصاب، وإنما كان اعتداء بعد خضوعها لفحص طبي أظهر آثار جروح طفيفة بجسدها، وحددت المحكمة بحسب صحيفة الإنتباهة، جلسة أخرى لمتابعة القضية والاستماع للشهود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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