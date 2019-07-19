عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية بالخرطوم ببطلان انفصال الجنوب

دفع د. ناجي مصطفى البدوي وهو محامٍ سوداني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية بالخرطوم ببطلان انفصال دولة الجنوب عن السودان، وجاء في العريضة أن الطعن الدستوري ضد حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وجاء في نص العريضة إلى السيد رئيس المحكمة الموقر أتقدم بهذه العريضة ضد كل الإجراءات والقرارات التي أدت لانفصال جنوب السودان، وذلك استناداً على الآتي: بأن كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني قاما بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في “مشاكوس” و”نيفاشا”، تمخض عنه منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير 2005م، بينما لم يفوض الجنوبيون الحركة الشعبية ولا تملك هي أي مستند قانوني يثبت تمثيلها القانوني لسكان جنوب السودان ما يجعل اتفاق الحركة مع الحزب معيباً ومخالفاً للقانون.

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كما تغول حزب المؤتمر الوطني على صلاحيات الحكومة وشكل مع الحركة الشعبية حكومة ثنائية تقاسما بها السلطة والثروة، وأضافت العريضة أن المادة219 من دستور 2005م والمتعلقة بحق تقرير المصير معيبة وغير مستوفية للشكل الدستوري حيث أن كل الدستور هو ترجمة لاتفاقية السلام ليس إلا وهذا يصادر وظيفة البرلمان وحاكمية الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)