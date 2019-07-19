تأجيل التفاوض حول الوثيقة الدستورية لأجل غير مسمى

أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل التفاوض حول الوثيقة الدستورية من اليوم الجمعة إلى وقت يحدد لاحقاً.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “إن هناك نقاطاً خلافية وقضايا عالقة لم يتم البت أو التفاوض حولها مع المجلس العسكري”، وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري لنصل لتوافق حولها، ولذا تم تأجيل اجتماع (الجمعة).

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وشدد أبو المعالي بحسب صحيفة الإنتباهة، على أنه في مقدمة تلك القضايا الخلاف على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)