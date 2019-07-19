وذكر موقع شبكة "روداوو" أن مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم أصدرت بيانا، قالت فيه: "نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع في 17 تموز (يوليو)، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص حياتهم".
وأضاف: "هذا الشخص المنشورة صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان".
وتابع البيان: "ندعو المواطنين الأعزاء إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن هذا المتهم بأقرب وقت".
يذكر أن إقليم كردستان شهد، يوم أول من أمس الأربعاء، حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى مصرع نائب القنصل التركي في أربيل، ومواطنين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف هوية أحد المطلوبين في حادثة مقتل نائب القنصل التركي في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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