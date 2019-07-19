تجمع المهنيين: حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية

التاريخ: 19-يوليو-2019
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سمى تجمع المهنيين السودانيين عبد الله آدم حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية قائلاً: (إنه يجري معه مناقشات حول الـ “200” يوم الأولى للمرحلة المدنية).
ووصف التجمع البيانات الرافضة للاتفاق الذي أبرم مع المجلس العسكري يوم الأربعاء الماضي بغير (الإيجابية).
وأكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم رفضهم لمبدأ المحاصصة السياسية في الحكومة القادمة ولتحاشي الخلافات الحزبية وتنفيذ برنامج محدد، وأضاف (الكفاءات لن تكون دون حس سياسي، وإنما الأفراد الذين سيمثلونها ويجب أن تكون واعية بالعملية السياسية والثورة).
وكشف الأصم عن أن الخطوة التي يقوم بها تجمع المهنيين تأتي في إطار بحث مرحلة الـ(200) يوم الأولى من الحكم المدني. وبحسب الأصم فإنه يرى أن ترشيح عبد الله آدم حمدوك خطوة إيجابية لجهة أنه مؤهل للقيام بالمهمة، مشدداً في الوقت ذاته على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم باعتبار أنهم من الفئات التي أدت إلى التغيير وساهمت في الثورة التي حدثت في السودان.
وأقر الأصم بأن التنسيق بين قوى الحرية لم يكن جيداً في الخرطوم حول الاتفاق، مشيراً إلى أن صدور بيانات من بعض المكونات أدى صورة غير إيجابية، وأضاف ناجي “نريد أن نطمئن الناس أن كل القوى متمسكة بجسم الحرية ولا أحد يريد الخروج وكل شيء يمكن معالجته في الإعلان الدستوري وفي برنامج الحكومة نفسها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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