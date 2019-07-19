كباشي: الحصانة قابلة للنقاش ويمكن تجاوزها

التاريخ: 19-يوليو-2019
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قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي، إن ما يثار بشأن الحصانة لأعضاء المجلس السيادي تم تناوله بشكل غير جيد – بحسب قوله.
واستنكر شمس الدين كباشي في تصريح لقناة (الغد) تناول أمر الحصانة، مشيراً إلى أنه صور أعضاء المجلس العسكري كأنهم يتمسكون بها هرباً من شيء ما.
وقال: (مادة الحصانة ليست مشكلة وهي قابلة للنقاش ويمكن تجاوزها)، وزاد قائلاً بحسب صحيفة الإنتباهة: (أعضاء المجلس العسكري أصلاً يتمتعون بالحصانة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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