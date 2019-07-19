المهدي يحذر من المبارزة حتى لا ينكسر العظم بين السلاح والعصا

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه إذا لم يحدث اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، سيكون هنالك سيناريو أسوأ للسودان – في إشارة لتخريب السودان.

وأضاف المهدي: “لا بد من الاتفاق”، وتابع: إن “العسكري” لديه عصا السلاح و”الحرية والتغيير” تمتلك عصا الشارع، وحذر من السماح بالمبارزة حتى لا ينكسر العظم بين السلاح والعصا، وأكد أن الاتفاق هو خارطة الطريق المثلى للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد.

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وامتدح الإمام قوات “الدعم السريع”، وقال: “لولاها لكان البشير حاكماً”.

إلى ذلك وضع المهدي بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من الشروط للذين يريدون العودة للحزب، وقال: “لا بد أن يلتزموا بالمؤسسية”، وأضاف: “حزب الأمة ليس زريبة تخرج وتدخل فيه متى ما تريد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)