أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * (تجمع المهنيين) يعلن حمدوك رئيساً للوزراء * مواكب جماهيرية تحتشد بالساحة الخضراء * مصرع وإصابة (27) شخصاً في حادث مروري بطريق التحدي * الدقير إلى أديس أبابا اليوم للقاء قادة الجبهة الثورية * قوى الحرية تعلن تأجيل اجتماع التوقيع على (الوثيقة الدستورية) * المهدي يطلب من الحركات المسلحة تأييد اتفاق الخرطوم * (الترويكا): نتطلع إلى التعامل مع حكومة مدنية في السودان الإنتباهة: * (المهدي) والوسطاء إلى أديس أبابا اليوم * تأجيل التفاوض للتشاور مع (الثورية) Advertisements * (المهنيون): حمدوك رئيساً للوزراء * تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد الثوري والخروج في تظاهرات * المهدي: لا محاصصة في المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية * عريضة بالمحكمة الدستورية ببطلان انفصال الجنوب الصيحة: * تضارب الأنباء حول توقيع (الإعلان الدستوري) اليوم * المهدي يحذر من سيناريو أسوأ إذا لم يتفق (العسكري) و(التغيير) * (تجمع المهنيين): البيانات الرافضة للاتفاق غير إيجابية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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