وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الخميس: "نشكر الأرجنتين على تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة لحرمانه من إمكانية التخطيط لهجمات إرهابية". وأضاف بومبيو أن العالم يعرف أن "حزب الله وكيل إرهابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وفي تغريدة أخرى كتب بومبيو الذي يزور حاليا الأرجنتين: "يصادف اليوم الذكرى الـ25 للهجوم على مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية، ويذكرنا بالتهديد المستمر والعاجل الذي يشكله حزب الله وإيران. يجب أن نتوخى اليقظة في جهودنا الموحدة لإنهاء السلوك الخبيث في نصف الكرة الغربي". رحب وزير الخارجية الأمريكي بقرار السلطات الأرجنتينية تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وعبر عن شكر واشنطن لها على هذه الخطوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشكر الأرجنتين على قرارها بشأن "حزب الله" اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.