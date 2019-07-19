منظمة العفو الدولية تندد باعتقال الكويت متظاهرين من البدون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، باعتقال السلطات الكويتية أكثر من 12 شخصًا من البدون، بينهم ناشط حقوقي معروف، في حملة استهدفت متظاهرين طالبوا بالحصول على الجنسية.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ المعتقلين يواجهون عددًا من التهم، بينها المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، ونشر “أخبار كاذبة”، وتهم مرتبطة بأمن الدولة.

وأكدت المنظمة في بيان أنّ حملة الاعتقالات نفّذت بين 11 و14 يوليو/تموز الجاري، إثر تظاهرات نفّذها البدون احتجاجًا على انتحار شاب يدعى “عايد المدعث” (20 سنة) بسبب عدم قدرته على الحصول على أوراق رسمية وفقدان عمله نتيجة لذلك، وفقًا للمنظمة.

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ومن بين المعتقلين أحد أبرز الناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق البدون، “عبدالحكيم الفضلي”.

ورأت “لين معلوف”، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو، أنّه “عبر استمرارها في منع البدون من الحصول على الجنسية، تحرم السلطات هؤلاء، منذ وقت طويل من مجموعة من الحقوق الأساسية، بينها حقهم في الصحة والتعليم والعمل”.

وتتّهم منظمات حقوقية الكويت بسوء معاملة نحو 100 ألف شخص من دون جنسية. وتصر الكويت أن غالبية البدون قدموا من دول مجاورة، وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية.

وتؤكّد منظمة العفو أن البدون ما زالوا يواجهون قيودًا في العمل والرعاية الصحية والحصول على دعم من الدولة مثل المواطنين الكويتيين، رغم الإعلان عن إصلاحات في عام 2015.