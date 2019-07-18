النائبة الديموقراطية إلهان عمر تصف ترامب بـ "الفاشي"

اتهمت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "فاشي"، وذلك ردا على شعار مهين بحقّها أطلقه أنصاره خلال تجمّع انتخابي نظمه الرئيس الجمهوري الأربعاء. وفي تصريح أمام صحفيين في واشنطن قالت عمر، وهي إحدى نائبتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي: "لقد قلنا إن هذا الرئيس عنصري وندّدنا بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنّه فاشي".

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