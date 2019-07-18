وزراء سنغاليون يحضرون نهائي الأمم الأفريقية

قالت نهى خضر سفيرة مصر في داكار، إن مسئولين سنغاليين حرصوا على حضور المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية، حيث توجهت طائرة خاصة من الرئاسة السنغالية تحمل عدد من الوزراء ومستشاري الرئيس.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن السفارة المصرية بداكار سهلت جميع إجراءات استخراج التأشيرات للمشجعين السنغاليين لحضور المباراة.