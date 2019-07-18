إنعقاد إجتماع اللجنة العليا للتحضير لزراعة القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رأس وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس بابكر عثمان محمد علي بالوزارة اجتماع اللجنة العليا للتحضير لزراعة القمح للموسم الشتوي للعام 2019-2020 بحضور المنسق القومي للقمح ومديري المشاريع الزراعية القومية وممثل البنك الزراعي والبحوث الزراعية والجهات ذات الصلة. وتناول الاجتماع استعراض زراعة محصول القمح خلال الموسم السابق والخطة لزيادة الإنتاجية بهدف الاكتفاء الذاتي خلال الأعوام القادمة. وأكد الاجتماع استعداد البنك الزراعي لتوفير التمويل اللازم داعيا إدارة البحوث بضروة تعميم فكرة منصات الابتكار بالحقول الإيضاحية والالتزام بتوجيهات البحوث الزراعية من أجل إنجاح الموسم.

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