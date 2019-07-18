الخليج 365 : أجريت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون ، حيث جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة بجانب غانا وجنوب أفريقيا وموريشيوس أو ساو تاومي. . وفيما يلي مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 : الدور التمهيدي

ليبيريا ضد تشاد، وينضم المتأهل للمجموعة الأولى. جنوب السودان ضد سيشيل، وينضم المتأهل للمجموعة الثانية. موريشيوس ضد ساو تومي، وينضم المتأهل للمجموعة الثالثة. جيبوتي ضد جامبيا، وينضم المتأهل للمجموعة الرابعة. المجموعة الأولى: مالي وغينيا وناميبيا وليبيريا أو تشاد. المجموعة الثانية: بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي وجنوب السودان أو سيشل. المجموعة الثالثة: غانا وجنوب أفريقيا والسودان وموريشيوس أو ساو تاومي. Advertisements المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية والغابون وأنغولا وجيبوتي أو جامبيا المجموعة الخامسة: المغرب وموريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي. المجموعة السادسة: الكاميرون والرأس الأخضر وموزمبيق ورواندا. المجموعة السابعة: مصر وكينيا وتوغو وجزر القمر. المجموعة الثامنة: الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا. المجموعة التاسعة: السنغال والكونغو وغينيا بيساو أي سواتيني. المجموعة العاشرة: تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الإستوائية. المجموعة الحادية عشر: ساحل العاج والنيجر ومدغشقر وإثيوبيا. المجموعة الثانية عشر: نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو. يشار إلى أن نسخة 2019، تختتم غدًا الجمعة، عندما يلعب منتخب الجزائر مع السنغال في المباراة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 : مجموعة صعبة لمنتخب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.