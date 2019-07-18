بن فرج يجتاز الفحص الطبي ويقترب من التوقيع للهلال

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الخليج 365 :
أعلن نادي الهلال عن اجتياز اللاعب التونسي شهاب بن فرج الفحوصات الطبية التي أجريت له اليوم”الخميس” تمهيدًا للتعاقد معه.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإنّ الفحوصات أجريت تحت إشراف محمد الخير إستشاري الوحدة الطبية.
ومن المنتظر أنّ يوّقع اللاعب على انضمامه إلى الهلال خلال الساعات المقبلة.
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