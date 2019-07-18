السلطات السعودية تعدم 3 أشخاص بتهمة اقتحام منزل وتجريد امراة من ملابسها

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الخليج 365:
نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 أشخاص في جدة الأربعاء، بعد إدانتهم بـ”شرب المسكر” واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية فإن “هتان بن سلطان الحربي، وسلطان بن سلطان الحربي، ومحمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على شرب المسكر، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض”.
وأضاف البيان أن المتهم الباكستاني سلم “هتان” المرأة حتى يمارس الأخير بها “الفاحشة”، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.
وأشادت وزارة الداخلية بجهود السلطات الأمنية التي قبضت على الجناة.
وأكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة “ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض”، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.
وختم البيان بالتأكيد على حرص الحكومة على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
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