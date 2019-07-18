البحرين تكشف حقيقة تقرير مغلوط لـ قناة "الجزيرة" القطرية

وتواصل التلفزيون البحريني مع الأفراد الذين ظهروا في هذه التسجيلات، وهما محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، ليقرا أن هذه التسجيلات تعود للعام 2011، من أجل “التوظيف الإعلامي لاستخدامها كورقة ضغط” على الأجهزة الأمنية بعد قضائهما عقوبة السجن.
وكانت هذه المجموعة قد جرى محاكمتها بتهمة حيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وحكم عليها بالسجن عام 2004.
وفي هذا الإطار، أكد علي في معرض شهادته أنه لم يتواصل مع القناة القطرية أو يصرح لها ، وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل لهذه القناة، وليس له أي علاقة بها.
وقد جرى الاتفاق على موضوع تسجيل هذه المادة لتشكل ورقة ضغط على الجهات الأمنية، حتى لا يتعرضوا مرة ثانية لمحاولات اعتقال.
وقال “هذا التسجيل تم بعد القبض علينا ومحاكمتنا في 2004 ، وكان ذلك سبب تسجيل الفيديو ، وليست هناك أي أسباب أخرى من التي ذكرتها (القناة القطرية)، والتي أقحمت التسجيل ووظفته لتحقيق أهداف أخرى”.
وردا على موضوع تكليفه لتنفيذ اغتيالات أو جلب أسلحة من المملكة العربية السعودية، قال: "الموضوع عار عن الصحة، وسبب ذكر هذا التكليف أو جلب الأسلحة هو إضفاء قوة إعلامية على الموضوع وتشكيل حجم ووزن له، أما بشأن أسماء الضباط التي تم ذكرها في التسجيل فيعود لمعرفتي السابقة بهم من خلال التحقيقات التي تمت معي".
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