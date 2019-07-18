ماكرون يبحث مع بوتين الاتفاق النووي الإيراني ويزور روسيا العام القادم

أعلن المكتب الصحفي للكرملين عن قبول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة الأراضي الروسية العام القادم لحضور احتفالات الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، نقلًا عن بيان للكرملين الروسي، أن بوتين وماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 والوضع في شرق أوكرانيا.

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وبحث الطرفان سبل "حل الصراع الداخلي في أوكرانيا وعبّرا عن الاستعداد لتكثيف الجهود في هذا الصدد، وخاصة عن طريق دعم محادثات نورماندي".

يُشار إلى أنه تم التوصل إلى صيغة محادثات نورماندي عام 2014 للتفاوض بشأن حل النزاع القائم شرقي أوكرانيا، حيث تقتضي "نورماندي" مشاركة روسيا، ألمانيا، فرنسا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع هناك.