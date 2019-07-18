"فضيحة" لـ تميم على أبواب البيت الأبيض

أظهرت كواليس زيارة تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مشهد وفضيحة لم يرها أحد من قبل، عندما رفض أمن البيت الأبيض دخول أمير قطر إلى البيت الأبيض بهاتفه المحمول، مما اضطره إلى تسليمه لأحد مساعديه.
يذكر أن زيارة تميم إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأمير لدولة قطر ليست الأولى، ما يعني أنه يتعرض لهذا الإجراء لأول مرة، فلو كان تعرض لمثل هذا الإجراء في زيارات سابقه ما كان قد وضع هاتفه المحمول في "جيبه".
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