نشرت الفنانة المصرية منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لديها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جريئة على الشاطئ أثناء عطلتها الصيفية.
وتألقت منة فضالي بإطلالة مثيرة مرتدية مايوه من قطعتين، جيب من الأسفل فوق الركبة وذات فتحة، وقطعة أخرى من فوق تكشف عن ظهرها والتاتو الذي رسمته فترة، وهي الإطلالة التي نالت عليها التعليقات الإيجابية الكثيرة على جمال الفنانة منة فضالي ورشاقتها ولون بشرتها الأبيض.
أما من الناحية الجمالية، فتميزت منة فضالي بأحمر الشفاه باللون الأحمر، وترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها.
وظهرت منة فضالي في هذه الإطلالة وهي منسجمة على الشاطئ مرتدية نظارة شمس تتماشى مع إطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ ظهر مكشوف والتاتو.. شاهد إطلالة مثيرة لـ منة فضالي تبرز أنوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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