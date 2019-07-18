الجيش اليمني يعثر علي حقل ألغام زرعته الميلشيات الحوثية

عثرت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، على حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الحقل -الذي زرعته المليشيا بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة- يمتد على مساحة أكثر من كيلومترين مربعين.

ويحتوي الحقل على أكثر من ألفي لغم أرضي وعبوة ناسفة متعددة الأشكال والمهام، وشرعت الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمني بانتزاع تلك الألغام الأرضية وتطهير المنطقة منها.

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وكانت قوات الجيش قد أتلفت في وقت سابق 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية في مختلف مناطق مدينة الحديدة.

وتواصل الفرق الهندسية جهودها في مسح وتطهير المناطق والأحياء والشوارع المحررة داخل ومحيط مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة.