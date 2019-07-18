عثرت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، على حقل ألغام أرضية زرعته مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الحقل -الذي زرعته المليشيا بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة- يمتد على مساحة أكثر من كيلومترين مربعين.
ويحتوي الحقل على أكثر من ألفي لغم أرضي وعبوة ناسفة متعددة الأشكال والمهام، وشرعت الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمني بانتزاع تلك الألغام الأرضية وتطهير المنطقة منها.
وكانت قوات الجيش قد أتلفت في وقت سابق 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية في مختلف مناطق مدينة الحديدة.
وتواصل الفرق الهندسية جهودها في مسح وتطهير المناطق والأحياء والشوارع المحررة داخل ومحيط مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعثر علي حقل ألغام زرعته الميلشيات الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.