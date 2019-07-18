مفاجأة.. برشلونة يعود بقوة ويقدم عرضاً فلكياً لضم نيمار

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل عن تقديم نادي برشلونة عرضاً جديداً لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا ، فقد عدل برشلونة خططه من أجل ضم نيمار ، وزاد الناد الكتالوني بالفعل عرضه لمحاولة إرضاء قادة باريس سان جيرمان الفرنسي. وأكدت شبكة سكاي ألمانيا أن برشلونة على استعداد الآن لتقديم 100 مليون يورو بالإضافة إلى اثنين لاعبين لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار وضمت القائمة كلا من فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، نيلسون سيميدو ، مالكوم ، إيفان راكيتيتش.

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