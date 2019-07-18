بريطانيا تطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية فورا

وقالت كارين بيرس، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، عقدت، الخميس، إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السعودية تقلص الثقة وتضر بالعملية السياسية، ويجب وقفها فورا.

ودعت مندوبة بريطانيا المليشيات الإرهابية لوقف عمليات الإعدامات التي تنفذها ضد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأماكن التي تسيطر عليها.

وخلال كلمته أمام جلسة للأمم المتحدة، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية على منشآت مدنية وبنى تحتية في السعودية.

وقال جريفيث إن "مدينة الحديدة هي البوابة المحورية لعملية السلام في اليمن"، مشيرا إلى أن التقدم في ملف الحديدة سيسمح للأمم المتحدة بالتركيز على العملية السياسية، خاصة أن الوضع في اليمن لا يحتمل أي تأجيلات لحل الأزمة.