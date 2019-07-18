تراجع في أسعار بعض السلع بعد اتفاق العسكري وقوى الحرية

الخليج 365 :

تفاءل الشارع السوداني بالاتفاق السياسي الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية بالأمس ، وطالب عدد من التجار بسرعة التوصل لاتفاق نهائي ليتحقق الاستقرار الكامل.

وقال تاجر جملة بامدرمان احمد بابكر لـ(السوداني )امس ، ان التوقيع انعكس مباشرة على السوق والاسعار وخاصة السكر حيث تراجع الجوال لـ(1,500) جنيه للكاش زنة (50) كيلو وسعرالشيك (1,600) جنيه ، واضاف بأن هنالك أثراً ملموساً على الأسواق والأسعار، وأشار إلى أن أغلب التجار توقف عن البيع نتيجة توقعات زيادة أو ارتفاع جديد في الأسعار، وأوضح أن الاتفاق يقود إلى الاستقرار وخاصة بعد التشكيل الحكومي والوزارات .

وأضاف رئيس تجارالجملة بأمدرمان فضل الله حبيب الله أن الاتفاق خطوة جيدة معرباً عن أمله أن تتم الخطوة الأخيرة وتوقيع الدستور النهائي بأجواء هادئة وخالية من التوتر. ، وأشار إلى أن أغلب التجار صار جل تركيزهم على الوضع السياسي الراهن والتوقيع، وقال إن تجار الدولار أحجموا حالياً عن البيع والشراء خوفاً من توقف حركة شراء العملة . وأضاف أن أي نوع من التوقيع يسهم في تراجع الأسعار وعلى الحركة التجارية. ولفت إلى أن أثر التوقيع يظهر تدريجياً على الأسواق .

وأشار تاجر فضل حجب اسمه إلى أن التوقيع الدستوري النهائي يسهم في فك الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال إن الأسعار لم تشهد زيادات جديدة من العيد وتوقع تراجعها بعد الاتفاق النهائي.