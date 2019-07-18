هجوم عنيف على الشاعرة “داليا ألياس” بعد اتهامها للرجال السودانيين بعدم القدرة الجنسية وانتشار الجنس الثالث

لاقت الشاعرة والصحفية السودانية “داليا ألياس” هجوما لاذعا بسبب تحدثها عن انتشار الجنس الثالث و وجود أزمة فحولة بين السودانيين، وان النساء ظل يشتكين بالقروبات بكثرة من هذه المشكلة، وهذا من المسكوت عنه في المجتمع السوداني بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقالت “داليا”خلال برنامج على السوشيال ميديا نحن زمان رجالنا لا بعرفوا الحبوب ولا العسل الملكي، الواحد يعرس أربع وتاني يطلقهم ويدبل فيهم أربع ياجماعة نكون واضحين”.

وتحدثت “داليا” عن وجود الجنس الثالث وانتشاره في المجتمع السوداني وأصبحوا يجدون “التقييم” وهذا يعني وجود أزمة فحولة، مضيفة “حايجو ناس يهاجموني ويقولوا لي نحن مجتمعنا السوداني انبل واجمل وانت مسحتي بمجتمعنا الواطة ودا كلام انشاء ساي”.

وكانت داليا قد أعلنت للحلقة على صفحتها قائلة ” الحلقة كانت ظريفة وانا مبسوطة للدين” .

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ودافعت عن نفسها قائلة: بالمناسبة الإساءة الشخصية والكلام الجارح والقذف والأكاذيب ما حتغير الحقيقة المرة.

بدل تمسكوا فينى وفى عرضى كان تلتزموا بقيم الرجالة الحقيقية وتشغلوا عقولكم وتفكروا حتساهموا بياتو كيفية فى حماية أهلكم ومجتمعكم من أمراض العصر.

الزول الواعى البيفهم حيلاحظ إنى ما عممتا ولا قصدت زول بالإسم، وكل واحد عارف حقيقة روحو وردة فعلوا حتكون أكيد إنعكاس ليها.

مردفة : عموماً عند الله تجتمع الخصوم، وأنا طبعاً ما عافية أى إساءة شخصية لى ولا لى أهل بيتى.

وليكم على أفتح كل الجروح المليانة صديد عشان أولادى يعيشوا فى عالم نضيف، على حد قولها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)