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السودان يدين حادثة الاعتداء على أفراد القوةالأمنية لأبيي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يوليو-2019

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السودان يدين حادثة الاعتداء على أفراد القوةالأمنية لأبيي

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عبر السودان عن أسفه وإدانته لحادثة الاعتداء على أفراد القوة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونسفا”، والمدنيين في سوق أميت أبيي، من مجهولين، يوم 16 يوليو الجاري، والتي راح ضحيتها أحد أفراد القوة وخمسة مدنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، بحسب سونا – إن الحكومة تتقدم بخالص التعازي، لأسر الضحایا من حفظة الـسلام والمدنيين وتتعهد بالقيام بما يليها لإجراء التحقيق اللازم في الحادثة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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