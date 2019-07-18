فيس آب.. معلومات 150 مليون شخص بيد التطبيق الذي أثار الجنون

بات تطبيق “فيس آب Face App” الذي حقق انتشار جنونيا خلال الأيام الأخيرة، يمتلك معلومات عن أكثر من 150 مليون شخص، حسب تقرير صدر حديثا.

وأظهرت بيانات أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات “غوغل بلاي” حملوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر. بينما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر تطبيقات “آي أو إس” الخاص بهواتف “آبل”، أن “فيس آب” صار التطبيق الأول في 121 دولة، بحسب ما نقله موقع مجلة “فوربس” الأميركية عن تطبيق “آني” لتحليل البيانات.

وبحسب سكاي نيوز عربية ذكرت “فوربس” أن تطبيق “فيس آب” أصبح يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء عشرات الملايين من المستخدمين، وبمقدوره استخدامها لأي غرض وفي أي وقت، وفقا لما تنص عليه شروط الاستخدام. Advertisements وأشار تقرير المجلة إلى فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” لتحليل البيانات، التي جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع “فيسبوك”، في واحدة من أكبر عمليات الخرق التي تضرر منها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ورئيسه التنفيذي مارك زوكربرغ، منذ تأسيسه قبل 15 عاما. وعلقت المجلة الأميركية على ذلك بقولها: “كنا نعتقد أننا تعلمنا درسا من كامبريدج أناليتيكا”.

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