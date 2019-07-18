تأجيل مفاوضات الجمعة بين المجلس وقوى التغيير على نحو مفاجيء لاجل غير مسمى

قال منذر أبو المعالي القيادي بقوى الإجماع الوطني الخميس إن قوى الحرية والتغيير تقدمت بطلب للوساطة الأفريقية لتأجيل اجتماع كان مقررا يوم الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للتفاوض على وثيقة الإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”

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وأضاف منذر بحسب “الحرة” أن الطلب لم يحدد موعدا جديدا للتفاوض ولم يذكر سببا لهذا التأجيل.

وكان تجمع المهنيين السودانيين اتهم الخميس قوات المجلس العسكري بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب متظاهرين متجه إلى الساحة الخضراء في الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)