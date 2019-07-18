أكثر من 28 ألف طالب وطالبة يكملون التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي في يومه الثاني

أصدر مركز المعلومات تقريره اليومي لسير عمليات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي والذي أظهر تقدماً كبيراً للتقديم في اليوم الثاني وسط الطلاب من داخل وخارج البلاد.

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وقال المهندس وليد محمد المبارك مدير عام مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الذين أكملوا التقديم حتى الآن بلغ عددهم 28270 طالباً وطالبة بنسبة تقارب الـ 15% من العدد المتوقع للتقديم في الدور الأول، وهذا العدد يتجاوز عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم في يومه الثاني من العام الماضي بعشرة آلاف طالب، إذ كان عددهم في ذات اليوم 18508 طلاب.

وأشار التقرير اليومي بحسب الصيحة الآن – إلى أن عدد الطلاب الذين تعاملوا مع نظام التقديم من شراء الاستمارة وبدء عملية التقديم بلغ 55550 طالباً وطالبة بنسبة 29%، بينما كان عدد المتعاملين مع النظام العام الماضي في اليوم الثاني 41788 طالباً وطالبة بنسبة 22.4 من العدد المتوقع حينها.

وحافظت ولاية البحر الأحمر على المركز الأول من حيث عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 41.6% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال هذه الفترة، بينما تقدمت ولاية نهر النيل من المركز الثالث إلى المركز الثاني بنسبة 20.5% وقفزت كسلا إلى المركز الثالث بنسبة 19.9%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)