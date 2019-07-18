دعم أممي لمبادرة الاتحاد الأفريقي في السودان

أكدت الأمم المتحدة دعمها لمبادرة الاتحاد الأفريقي في السودان. وقال مسؤول أممي إن الأمم المتحدة تضع ثقلها خلف مبادرة الاتحاد الأفريقي الساعية إلى نقل السلطات من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة مدنية تحظى بحماية الجيش السوداني.

وأشاد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، بالشعب السوداني الذي يحاول بكل شجاعة أخذ مصيره بوسائل سلمية.

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وأكد نيكولاس في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – أن منظمة الأمم المتحدة تضع ثقلها خلف مبادرة الاتحاد الأفريقي والساعية إلى نقل السلطات من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة مدنية تحظى بحماية الجيش السوداني.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عضوية السودان معلقة حتى الآن في الاتحاد الأفريقي إلى حين تسليم الحكم للمدنيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)