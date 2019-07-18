“النقل”: اكتمال العمل في طريق النيل الغربي خلال عام

التاريخ: 18-يوليو-2019
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أعلنت وزارة النقل الاتحادية عزمها إكمال العمل في طريق النيل الغربي، خلال عام من الآن، لتوفر التجهيزات اللوجيستية والفنية وكل المطلوبات على طول مسار الطريق، والتي ستمكن الشركات المنفذة من إكمال الطريق حسب التاريخ المعلن.
وتفقد وفد مشترك من وزارة النقل الاتحادية وحكومة ولاية نهر النيل والهيئة القومية للطرق والجسور سير العمل في تنفيذ طريق النيل الغربي، بطول مساره من الكوداب بأم درمان جنوباً وحتى أم الطيور شمالاً بمحلية عطبرة.
وأكد وكيل وزارة النقل، مالك بشير، بحسب الشروق – أهمية الطريق لكونه قومياً حيوياً للصادرات والواردات، لربطه مواقع الإنتاج بمنافذ التصدير البرية والبحرية.
وقال إنهم وقفوا على تدشين العمل في الخلاط الجديد الذي ينتج أكثر من ألف طن أسفلت يومياً، مبيناً أنه سيوفر الإمداد الكافي لعمليات تشييد الطريق في كل محاور العمل، بجانب إسناد عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في طريق التحدي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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