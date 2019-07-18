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أفغانستان: مقتل 12 وإصابة العشرات بهجوم لطالبان

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قالت الشرطة ومسؤولون طبيون وحركة طالبان، إن "12 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين عندما فجر مقاتلو الحركة سيارتين ملغومتين عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان الخميس".وقال رئيس الشرطة في قندهار تادين خان، إن "مسلحين فتحوا النار من مواقع قريبة بعد الانفجارين" وإن قوات الأمن اشتبكت معهم.

وأضاف أن المهاجمين استهدفوا فرع شرطة مكافحة المخدرات.

وقال شهود عيان إن "دوي ثلاثة انفجارات متتالية سمع بعد التفجير الأول وإن الاشتباكات لا تزال دائرة".

وطوقت الشرطة المنطقة بينما لاذ المارة بالفرار.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم باهر أحمدي، إن "12 شخصاً قتلوا بينهم أفراد من الشرطة ومدنيون".

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وقال طبيب في مستشفى قندهار إن "83 مصاباً، معظمهم مدنيون، نقلوا إلى المستشفى".

وقالت طالبان في بيان إن "مقاتليها فجروا سيارات ملغومة" وإن الاشتباكات لا تزال مستمرة حيث دخل بعض المقاتلين مقر الشرطة.

كانت قندهار المقر السابق لطالبان عندما حكمت أفغانستان من عام 1996 إلى أن أطاح بها تحالف بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001.

ومنذ العام الماضي يجري مسؤولون أمريكيون محادثات مع حركة طالبان المتشددة من أجل التوصل لاتفاق سلام لكن رغم المحادثات لم تنحسر أعمال العنف.

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