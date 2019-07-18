روسيا تنفي أنباء عن وجود قوات لها في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، صحة أنباء عن وجود قوات لها تقاتل إلى جانب القوات الحكومية على الأرض في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول، في بيان: "لم يكن هناك وجود لقوات برية في سوريا، ولا توجد في الوقت الحالي".

وأوضحت الوزارة أن هناك قوات من الشرطة العسكرية تقوم بدوريات في المنطقة منزوعةالسلاح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وفقاً للاتفاق مع تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الداعم الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد، وإدلب هي آخر معقل للمسلحين في سوريا، وكان متحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" قال إن قوات روسية خاصة تقاتل بقوة إلى جانب القوات النظامية السورية في إدلب.