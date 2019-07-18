روسيا تنفي أنباء عن وجود قوات لها في سوريا

وأوضحت الوزارة أن هناك قوات من الشرطة العسكرية تقوم بدوريات في المنطقة منزوعةالسلاح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرب الحدود مع تركيا، وفقاً للاتفاق مع تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الداعم الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد، وإدلب هي آخر معقل للمسلحين في سوريا، وكان متحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" قال إن قوات روسية خاصة تقاتل بقوة إلى جانب القوات النظامية السورية في إدلب.
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