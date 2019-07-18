الخارجية الأمريكية تندد بتحرش الحرس الثوري الإيراني بالسفن في مضيق هرمز

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إيران إلى الإفراج الفوري عن السفينة التي احتجزتها في الخليج.

ونددت الخارجية الأمريكية بتحرش الحرس الثوري الإيراني المستمر بالسفن في مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، احتجاز "ناقلة أجنبية" على متنها 12 فرداً في جزيرة لاركالإيرانية في مضيق هرمز بالخليج وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي المنهار بين طهران والقوى العالمية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة التي اختفت قبل أيام تم احتجازها، ووجه اتهامات لطاقمها "بالتهريب".

ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم.