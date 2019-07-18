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مصادر: تأجيل جولة المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير

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أكدت مصادر بقوى الحرية والتغيير، تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي كان مقرراً لها غدا الجمعة بحضور الوساطة الافريقية الاثيوبية المشتركة.

 

 

وقالت المصادر لـ" اخبار الخليج 365" أن قوى التغيير طلبت إرجاء الجلسة إلى وقت يحدد لاحقا لمزيد من التشاور حول النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري.

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وكانت قوى الحرية والتغيير قد أبدت تحفظات على نص بالاعلان الدستوري يمنح أعضاء مجلس السيادة  الحصانة من أي ملاحقة جنائية أو اجراءات بحقهم خلال فترة توليهم مناصبهم.

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