عبد المطلب يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية لدعم العلاقات بين البلدين

التقي الفريق أول ركن هشام عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة والوفد المرافق معه، نظيرة المصري الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والذي تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وإستمرار جهود العمل المشترك أتأمله الحدود ومكافحة الاٍرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب . كما ترأس الجانبان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية. Advertisements وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى كافة دول القارة الإفريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى لعام ٢٠١٩. - من جانبه أكد الفريق /محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الامنية التى تواجهها المنطقة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون فى كافة الموضوعات العسكرية والأمنية فى إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين . - حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .

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