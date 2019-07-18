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استقرار الاوضاع الامنية بغرب دارفور تسهم في عودة النازحين

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ابراهيم 0 تبليغ

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استقرار الاوضاع الامنية بغرب دارفور تسهم في عودة النازحين

أكد العميد الركن فضل يس صالح قائد الفرقة 15 مشاة رئيس لجنة الأمن الفنية بولاية غرب دارفور استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية بفضل الجهود التي تبذلها لجنة أمن الولاية وتعاون قادة المجتمع والإدارات الأهلية.

 

وأبان يس في تصريح بحسب (سونا) أن القوات النظامية بسطت هيبتها في جميع مناطق الولاية الأمر الذي أسهم في توجه المواطنين لاستزراع الأراضي بصورة كبيرة خاصة مع تباشير الخريف وهطول الأمطار بغزارة في مناطق الولاية كافة.

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وأضاف أن الاستقرار الأمني أسهم في عودة أكثر من ألفي نازح إلى ثلاثمائة قرية وأشار لتوفير الحكومة مقومات الحياة الكريمة للعائدين وتوقع أن تشهد الولاية إنتاجية عالية للمحصولات الزراعية في الموسم الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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