حذر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي – حذروا الثوار الذين سيروا عدد من المواكب من خطورة اتخاذ الساحة الخضراء مقرا لاعتصام جديد وذلك خوفا على سلامتهم وحياتهم من التعرض للقمع كالذي حدث بميدان الاعصام بساحة القيادة العامة في التاسع والعشرين من رمضان المنصرم حيث كتب احد المعلقبن قائلا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :تحذير الثوار من اقامة فعالية لاعتصام جديد بالساحة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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