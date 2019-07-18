“الحرية والتغيير” تعلن تأجيل توقيع “الإعلان الدستوري”

التاريخ: 18-يوليو-2019
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كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، منذر أبو المعالي، أنه تم الاتفاق في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأوضح أبو المعالي في تصريح حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن هناك نقاطاً خلافية وقضايا عالقة لم يتم البت أو التفاوض حولها مع المجلس العسكري، وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري لنصل لتوافق حولها، ولذا تم تأجيل اجتماع الجمعة.
وشدد على أنه في مقدمة تلك القضايا الخلاف على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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