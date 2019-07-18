دول الترويكا تتطلع للعمل مع حكومة بقيادة مدنية

قالت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إنها تتطلع إلى العمل مع حكومة انتقالية في السودان يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية.

ورحب في بيان مشترك، يوم الخميس، بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق السياسي الذي يحدد الهيكل والمسؤوليات للحكومة الانتقالية، وعبرت عن الأمل بأن تكسب هذه المؤسسات ثقة ودعم الشعب السوداني.

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وأثنى بيان دول الترويكا بحسب الشروق – على جهود الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق.

وقال البيان “نشجع الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بسرعة، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018”.

ورحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)