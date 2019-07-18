بالفيديو : الجبهة الثورية تكشف عن سابقة سودانية بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

التاريخ: 18-يوليو-2019 فى : أخبار 101 مشاهدة أوضحت القيادية بالجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان الأستاذة إحسان عبد العزيز أن قرار تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحترم حيث قالت:( دا قرار طلع من الأمم المتحدة المفروض نحن نحترم القرار دا قبل الآخرين) Advertisements وِأشارت إحسان إلى أن تسليم المخلوع للجنائية ستكون سابقة وأضافت قولها :(نثبت انو اي رئيس يتخطى حقوق الإنسان أو ارتكب جرائم حرب أو أي نوع من الجرائم في المجال الانساني هو لازم يقدم للمحاكمة الدولية ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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