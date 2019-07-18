البرلمان العربي يرحب بـ”الاتفاق السياسي” في السودان

التاريخ: 18-يوليو-2019
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رحب البرلمان العربي بالاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان. وأكد رئيسه د. مشعل بن فهم السلمي، ترحيبه ومباركته بتوقيع الطرفين على وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.
واعتبر السلمي، في تصريح صحفي، التوقيع يمثل لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة مهمة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة.
ودعا رئيس البرلمان العربي الأطراف السودانية كافة لاستمرار روح التوافق والشراكة، وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن، لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى المرحلة الدائمة.
وأثنى السلمي بحسب الشروق – على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والتي أفضت للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.
وعبر عن ثقته في الأطراف السودانية كافة على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي، مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البناءة ورغبة الأطراف السودانية كافة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي الأخيرة.
وطالب السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية في السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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