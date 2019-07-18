أمريكا وبريطانيا ترحبان بالاتفاق السياسي

هنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في إقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كنغ، في بيان لها يوم الأربعاء، الشعب السوداني على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير .

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وقالت كنغ في تهنئتها للشعب السوداني: “ندرك تماماً أنه لا يزال هنالك الكثير الذي يجب القيام به وتلك هي فقط البداية من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق الاحتفال فهي تكلل الكثير من الجهود والتضحيات، تضحيات كبرى تجلت بوضوح في دموع الوسيط الإثيوبي”.

وفي السياق دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، بحسب الشروق – المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، إلى “مواصلة روح التعاون لإبرام الإعلان الدستوري الجمعة المقبل”، مهنئاً الجهات المتنازعة في السودان، على توقيع الإعلان السياسي، بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)