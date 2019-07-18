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واشنطن تعلن فرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية موالية لـ إيران

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وقال "بنس"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".

وأثار تزايد استخدام إيران ومليشياتها الطائرات المسيرة في مهام استطلاع وهجمات إرهابية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، قلق واشنطن، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

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