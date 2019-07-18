وقال "بنس"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".
وأثار تزايد استخدام إيران ومليشياتها الطائرات المسيرة في مهام استطلاع وهجمات إرهابية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، قلق واشنطن، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن فرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية موالية لـ إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.